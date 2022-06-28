СМИ: Форвард «Ак Барса» Уил перейдет в «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Хотя канадский форвард имеет контракт с казанским клубом, рассчитанный до 30 апреля 2023 года, но в ближайшее время он будет обменен в столичную команду. По информации источника, форвард после официального проведения сделки заключит двухлетнее соглашение с московским клубом.

30-летний Уил в прошлом сезоне-2021/2022 провел свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».

В НХЛ Уил выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».