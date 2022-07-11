«Рубин»: У Слуцкого нет конфликта с Лисаковичем

Пресс-служба казанского «Рубина» прокомментировала информацию о конфликте главного тренера команды Леонида Слуцкого и белорусского нападающего Виталия Лисаковича. Об этом ранее написал белорусский журналист Владислав Татур в своем Telegram-канале.

«Никакого конфликта нет», — цитирует заявление пресс-службы «Рубина» «Чемпионат».

В прошедшем сезоне, когда 24-х летний уроженец Минска Лисакович перешел в казанский клуб, он забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Рубин» во всех турнирах.

Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Авторитетный портал transfermarkt.com оценивает нынешнюю рыночную стоимость форварда в 1 млн.700 тыс.евро.