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Политика
20 февраля 2022  16:32

СМИ: У королевы Великобритании Елизаветы II выявлен коронавирус

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У королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирус. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Королева «испытывает легкие симптомы простуды и рассчитывает продолжить выполнять легкие обязанности в Виндзоре на этой неделе», уточнили в пресс-службе дворца.

Известно, что ранее Елизавета II контактировала с принцем Уэльским Чарльзом, вскоре после чего обнаружилось, что он во второй раз заразился Covid-19. К данному моменту наследник британского престола уже выздоровел.

Недавно, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета II отметила 70-летие со дня вступления на престол.

#Елизавета II #коронавирус
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