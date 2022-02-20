СМИ: У королевы Великобритании Елизаветы II выявлен коронавирус

У королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирус. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Королева «испытывает легкие симптомы простуды и рассчитывает продолжить выполнять легкие обязанности в Виндзоре на этой неделе», уточнили в пресс-службе дворца.

Известно, что ранее Елизавета II контактировала с принцем Уэльским Чарльзом, вскоре после чего обнаружилось, что он во второй раз заразился Covid-19. К данному моменту наследник британского престола уже выздоровел.

Недавно, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета II отметила 70-летие со дня вступления на престол.