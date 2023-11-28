СМИ: У берегов Греции затонуло судно с подозрительным грузом для Украины

Судно, затонувшее в воскресенье у берегов острова Лесбос, следовало на Украину. На его борту находился подозрительный груз, заявляет газета Kathimerini.

По данным издания, в расследовании появилась новая информация. Стало известно, что судно внесено в черный список международных контролирующих органов; еще два года назад выяснилось, что документы по экипажу были не заверены, сомнения вызывали и записи в книге горючего. «Последний элемент интерпретируется как указание на то, что судно, возможно, ходило по незаконным, незадекларированным маршрутам, то есть могло быть причастно к контрабанде», — объясняется в сообщении.

При кораблекрушении, произошедшем в воскресенье, погиб один человек, один моряк спасен, а 12 других членов экипажа пропали без вести. По словам спасенного, судно следовало на Украину, а в Турции планировалась заправка.

Дополнительные подозрения у властей Греции вызывает то, что от экипажа не поступало просьб о помощи вплоть до того момента, пока корабль не стал тонуть. Поэтому, полагают участники расследования, вероятнее всего, что на борту находился незаконный груз.