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Политика 4 ноября 2024 14:59

СМИ: Трамп сможет добиться мира на Украине, поставив ультиматум Зеленскому

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Если кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп победит на выборах, то может добиться мира на Украине, поставив ультиматум Владимиру Зеленскому. Об этом пишет издание The Hill.

По мнению авторов материала, Трамп будет «толкать» Зеленского к столу переговоров, причем ускорит этот процесс через сокращения поддержки со стороны США.

Как говорится в статье, такой ультиматум даст хороший эффект в достижении мира на Украине.

Напомним, президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. На пост лидера США претендуют два кандидата: Трамп от республиканцев и вице-президент Камала Харрис от демократов.

Ранее Трамп заявлял, что урегулирует конфликт на Украине в случае переизбрания еще до официального вступления в должность. Отметим, что присягу новый американский лидер принесёт 20 января 2025 года.

#Дональд Трамп #конфликт #Украина
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