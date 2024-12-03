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СМИ: Трамп предложил Канаде войти в состав США
Избранный Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. Об сообщает телеканал Fox News.
«Избранный президент Трамп предложил Премьер-министру Канады Джастину Трюдо на прошлой неделе, что если тариф (введенный, — прим. Т-и.) за неспособность справиться с торговыми и миграционными проблемами уничтожит экономику северного соседа, то, может, ей (Канаде, — прим. Т-и.) стоит стать 51-м штатом», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Трамп пообещал ввести торговые пошлины в 25%, если Оттава не сможет решить проблемы нелегальной миграции и поступления в США наркотиков через канадскую границу, а также дефицита торгового баланса между двумя государствами. Трюдо в ответ заявил, что введение таких пошлин способно разрушить канадскую экономику. И уже после этого Трамп озвучил предложение включить Канаду в состав США, а Трюдо он пообещал пост губернатора. Как пишет телеканал, представители канадской делегации в ответ на предложение Трампа нервно посмеялись.
В ноябре в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный глава государства вступит в должность в январе следующего года.
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