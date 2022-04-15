СМИ: Токранов может вернуться в «Ак Барс»

Защитник питерского СКА Василий Токранов может вернуться в казанский «Ак Барс» по окончании контракта с армейцами. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Договор хоккеиста с командой из Санкт-Петербурга истекает 30 апреля. Воспитанник альметьевского «Нефтяника» Токранов выигрывал Кубок Гагарина с казанским клубом в сезоне-2017/18, после чего подписал четырехлетний контракт со СКА. Всего за казанцев Токранов с 2009 по 2018 год сыграл 244 матча, в которых забросил 19 шайб и сделал 47 результативных передач.

В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний Токранов провел 8 матчей, в которых забросил одну шайбу. В плей-офф на его счету также 8 игр и один гол. С учетом того, что предполагаемый новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок хорошо знаком с Токрановым по совместной работе в СКА и сборной России, возвращение защитника в Казань вполне ожидаемо.