СМИ тиражируют видео с вырванным из контекста мнением имама о рукоприкладстве в семье

Ряд телеграм-каналов и СМИ распространяют часть интервью в видеоформате с имамом из Казани Тимуром хазратом, в котором он разрушает миф о том, что согласно шариату мужу дозволено бить свою жену. В видео он несколько раз заявляет: «Избивать жену нельзя ни в коем случае».

Однако тиражируется вырванная из контекста часть видео с подписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой».

Обращаем внимание, что цитата и контекст не соответствуют тому, о чем говорил имам. В своем интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, а женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, он призывает не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию.

Предлагаем читателям посмотреть полную версию этого подкаста.

Редакция «Татар-информа» в своей информационной деятельности всегда придерживается принципа сохранения межконфессионального согласия в обществе и укрепления духовных ценностей народов России, а методы манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов считает недостойными профессиональных СМИ.