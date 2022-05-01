СМИ: Территорию «Азовстали» покинули 25 гражданских

Группа мирных жителей, численностью в 25 человек, покинула территорию блокированного завода «Азовсталь» в мариуполе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства среди них были 19 взрослых и шестеро детей.

Российские вооруженные силы еще 16 апреля отчитались о зачистке территории Мариуполя от националистических батальонов. Остатки боевых соединений заняли металлургический завод «Азовсталь».

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля распорядился не штурмовать предприятие. Вместо этого он приказал блокировать его «чтобы муха не пролетела».