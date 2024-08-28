СМИ: «Татнефть» возместила Венгрии и Словакии выбывшие поставки «Лукойла»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российским компаниям, в первую очередь — ПАО «Татнефть», удалось заместить поставки «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые прекратились после введения Украиной санкций против корпорации 24 июня этого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, в июле «Татнефть» резко увеличила поставки на НПЗ в Словакии и Венгрии. В каждую из этих стран татарстанская компания направила по южной ветке нефтепровода «Дружба» примерно по 330 тыс. тонн нефти.

В итоге на «Татнефть» пришлось около 77% и 92% июльского нефтяного экспорта из РФ в Венгрию и Словакию. В первом полугодии доля татарстанской компании составляла всего 34% и 53% соответственно.

Источники «Ъ» уверены, что «Татнефть» останется ключевым поставщиком нефти для двух восточноевропейских стран и в августе. Помимо нее, поставки в Словакию начала «Русснефть», на которую пришлись оставшиеся объемы.

Вместе с тем нефтеперерабатывающие заводы венгерской компании MOL в июле так и не получили все запрашиваемые объемы сырья. В особенно сложном положении оказался НПЗ Slovnaft в Братиславе, которому потребовалось восполнить запасы после недавнего выхода из ремонта.