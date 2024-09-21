СМИ «Татмедиа» получили 10 дипломов на форуме современной журналистики «Вся Россия-2024»

Два СМИ заняли первые места во всероссийском журналистском конкурсе. Средства массовой информации АО «Татмедиа» получили 10 дипломов на творческих конкурсах XXVIII форума современной журналистики «Вся Россия».

Так, журнал «Татарстан» занял первое место в номинации «Спецпроект», представив проект «Миллионеры Татарстана», а газета «Челнинские известия» стала лучшей в номинации «Лучший аккаунт СМИ в социальных сетях».

Также газеты «Шәһри Казан» и «Ютазинская новь» (филиалы АО «Татмедиа») стали дипломантами конкурса.

По словам секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина, на конкурс было заявлено более 700 работ со всей России. В номинации «Спецпроект» было подано 252 заявки, в номинации «Лучший аккаунт СМИ» - 98 заявок.

На церемонии награждения также были отмечены татарстанские дипломанты конкурса «10 лучших газет России» - издания АО «Татмедиа» «Лениногорские вести», «Челнинские известия», «Ютазинская новь», «Зеленодольская правда», «Вятка».

Еще председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вручил АО «Татмедиа» диплом за активное участие в форуме «Вся Россия». Напомним, что «Татмедиа» на форуме представила выставки, посвященные 100-летию журнала «Чаян» и конкурсу политической карикатуры от журнала «Чаян», а также провела презентацию лучших практик медиахолдинга.

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный отметил, что в рамках форума было много положительных отзывов об опыте Татмедиа.

«Будем продолжать эту работу», - сказал он.

фото: АО «Татмедиа»