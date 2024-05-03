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СМИ Татарстана с начала акции «Мой Герой — моя семья» опубликовали почти 350 материалов
С момента старта 22 апреля приуроченной ко Дню Победы акции «Мой Герой — моя семья» входящие в медиахолдинг «Татмедиа» СМИ Татарстана подготовили 334 материала и более 500 публикаций в социальных сетях, рассказывающих об этом флешмобе. Таковы данные на сегодняшний день, 3 мая.
Только за последние два дня на сайтах республиканских изданий вышло около 90 новых историй, рассказывающих о происходивших как на фронте, так и в тылу подвигах предков татарстанцев во время Великой Отечественной войны.
В социальных сетях за 2 и 3 мая появилось еще больше новых историй — примерно 150. Записи содержат истории и фотографии героев — родственников как журналистов, так и других жителей сел и городов Татарстана.
Запущенный в Татарстане онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлится вплоть до 9 мая. Жители региона делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появляются в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция является дополнением к «Бессмертному полку».
Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.
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