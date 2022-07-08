СМИ: Ташаев покинул расположение «Рубина»

Полузащитник Александр Ташаев покинул сборы казанского «Рубина». Казанский клуб решил не подписывать с игроком, находившимся на просмотре, контракт. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появились фотографии с тренировки клуба с Ташаевым под 99-м номером. Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).

Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев в первенстве ФНЛ 24 матча и сделал 4 результативные передачи.