СМИ: Такер Карлсон в Москве встретился с Эдвардом Сноуденом

Во время визита в Москву американский журналист Такер Карлсон встретился с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, а также бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид. Об этом сообщил портал Semafor.

По данным издания, разговор со Сноуденом продлился несколько часов, но не будет включен в программу Такера Карлсона. Вторая же беседа — с Тарой Рид — окажется в одном из новых выпусков.

Напомним, что во время визита в столицу журналист взял интервью у Президента России Владимира Путина. Ожидается, что оно будет опубликовано сегодня в 2.00 по московскому времени.

Напомним, что Эдвард Сноуден находится в России с 2013 года, а в декабре 2022-го стал гражданином РФ. США он был вынужден покинуть после того, как предал огласке секретные сведения, рассказав о методах электронной слежки американских спецслужб.

Рид живет в России с 2023 года. В 2020-м экс-помощница действующего Президента США заявила, что в 1993 году подверглась со стороны Байдена (тогда еще он был сенатором) насильственным действиям сексуального характера.