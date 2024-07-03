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Политика 3 июля 2024 16:36

СМИ: Страны НАТО не договорились насчет многолетней помощи Киеву

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Страны НАТО не смогли договориться насчет многолетних обязательств по оказанию военной помощи Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Известно лишь то, что члены альянса согласовали для Киева 40 млрд евро в течение 2025-го – это и будет вся военная помощь. То есть, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как пишет издание, «потерпел неудачу» и не смог убедить обеспечить Украине военную поддержку на много лет вперед.

При этом члены НАТО также не смогли договориться о доле, которую внесет каждая страна в выше озвученный объем помощи. Страны альянса решили, что при подсчетах будут учитывать объем ВВП.

Напомним, до этого Столтенберг предложил членам НАТО организовать фонд объемом 94 млрд евро в год для долгосрочной помощи Киеву, но его инициативу отвергли. В итоге сумму сократили до почти 37 млрд евро. Как сказал генсек, именно столько денег страны НАТО тратили ежегодно на оружие для Киева с февраля 2022-го.

#НАТО #помощь #Украина
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