СМИ: США хотят запретить поставлять в Россию чипы

Власти США хотят запретить поставлять в Россию полупроводниковые чипы, производимые за пределами Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования. Данный запрет хотят включить в список новых антироссийских санкций, пишет ТАСС.

Планируется, что Вашингтонская администрация внесет в санкционный список также 8 базирующихся в Гонконге компаний, которые якобы поставляют РФ чипы.

Также ограничения коснутся фирм, обеспечивающих товарами авиасектор РФ. Еще американские власти расширят санкции, наложенные на используемое в России корпоративное ПО. Если это произойдет, то программное обеспечение перестанет обновляться.

Как отмечают в ряде СМИ, до этого момента антироссийские санкции относились преимущественно к продукции, которую произвели непосредственно на территории США. Теперь, как пишет Bloomberg, главной целью новых рестрикций могут стать предприятия Китая. По словам одного из собеседников агентства, поставщики из третьих стран получат право запросить лицензию на продолжение продаж, если их товары не используются в российском оборонно-промышленном комплексе. За нарушение режима санкций «злоумышленник» понесет уголовную ответственность.