СМИ: США вынудили Индонезию отказаться от закупки российских истребителей Су-35

Индонезия отказалась от закупки российских истребителей Су-35 из-за давления со стороны США, а не из-за несоответствия машин требованиям. Об этом со ссылкой на индонезийское издание Bisnis сообщает РИА Новости.

«На самом деле Индонезия давно присматривается к одному из новейших истребителей российского производства Су-35. Истребитель Су-35 считается одним из самых современных и недорогих средств обороны на сегодняшний день», — отмечается в сообщении.

По данным источников, сделка сорвалась лишь потому, что «Вашингтон не стесняется вводить экономические санкции против стран по всему миру, уличенных в сотрудничестве с Россией».

«Контракты о продаже российских Су-35 Алжиру, Египту и Индонезии были расторгнуты под давлением США и угрозами экономических санкций. В результате эти страны купили американские истребители F-15 или французские истребители Rafale», — говорится в статье.

Ранее Bloomberg сообщал, что США «настоятельно рекомендовали» Индонезии отказаться от закупки российских истребителей поколения 4++, хотя Москва соглашалась их передать, несмотря на давление «некоторых государств». В итоге в декабре 2021 года индонезийские власти объявили, что у них недостаточно средств, чтобы приобрести самолеты.