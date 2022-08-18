СМИ: США тайно передают Украине ракеты для уничтожения российских радаров

Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, однако не афишируют это. Об этом со ссылкой на Business Insider сообщает ТАСС.

Информация о таких поставках появилась еще в начале августа. Тогда российские блогеры публиковали сообщения об обнаружении обломков ракет HARM, которые предназначены для уничтожения средств радиолокации. Позднее в этом признался и сам Пентагон.

«Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», — рассказал замглавы Минобороны США по политическим делам Колин Кол.

Он не уточнил, какие именно ракеты поставляются Киеву. Однако Business Insider полагает, что речь идет о AGM-88 HARM. Тем не менее в издании полагают, что ракеты не окажут особого влияния на ход спецоперации, решающее значение в которой играет авиация. Современных боевых истребителей же Киеву как раз и не хватает.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За эти месяцы союзникам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.