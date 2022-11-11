СМИ: США преследуют тайную цель в переговорах с Россией

Американские власти с лета стремятся возобновить переговоры с Москвой по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пишет журнал Foreign Policy. Автор утверждает, что администрация Президента Джо Байдена ищет контакт с РФ по этой теме, несмотря на сохраняющуюся напряженность в российско-американских отношения.

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — говорится в публикации.

Стремление США к переговорам демонстрируют готовность администрации Байдена взаимодействовать с Президентом России Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на санкции и стремление сделать Россию международным изгоем, пишет издание.

Сегодня замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября – начале декабря, одной из тем станет возобновление инспекций.

Напомним, Россия временно прекратила инспекции по Договору о стратегических наступательных вооружениях на своих объектах. Министерство иностранных дел РФ сослалось на возникшие из-за санкций препятствия, мешающие работе российских инспекторов.