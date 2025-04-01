СМИ: США могут ужесточить санкции против судов с российской нефтью

Вашингтон рассматривает возможность введения более жестких санкций против судов, перевозящих российскую нефть, в том числе против так называемого «теневого флота». Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова журналиста Fox News Джеки Хейнрич.

По ее данным, администрация Белого дома оценивает эффективность действующих ограничений на уровне 3 из 10, что может стать поводом для новых мер. В частности, США могут попытаться ввести запрет на проход судов с российской нефтью через Балтийское море.