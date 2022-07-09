Welt: США и их союзники ведут секретные переговоры по окончанию конфликта на Украине

Власти США и нескольких европейских стран начали вести тайные переговоры, пытаясь найти дипломатические пути решения конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.

На разрешение конфликтной ситуации с помощью дипломатии надеются, в частности, Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет издание. Отмечается, что опасения европейцев по поводу дальнейшей эскалации или распространения конфликта усилились после их поездки в Киев.

Подробности «тайных переговорах» неизвестны, а вот их причины – это мнения европейских избирателей, большинство из которых выступают за дипломатическое решение проблемы, отмечает автор.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.