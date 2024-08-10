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СМИ: США даст Израилю 3,5 млрд долларов на американское вооружение
США планируют дать Израилю 3,5 млрд долларов на покупку американского оружия и военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Согласно данным от источников, вечером 8 августа Госдепартамент Штатов сообщил Конгрессу, что администрация Джо Байдена намерена отправить Израилю «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов». Причем такой объем средств был согласован законодателями еще в апреле.
Однако Израилю не дадут оружие на эту сумму сразу же, потому что планируемое к продаже вооружения еще создают. То есть, их поставят только через несколько лет, но не раньше.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил власти США по быстрее оказать их стране военную помощь. По его словам, операция Израиля в секторе Газа может быстро закончиться, если радикальное палестинское движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников.
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