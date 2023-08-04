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СМИ сообщили об уничтожении в СВО командиров спецназа ВСУ «Омега»
Об уничтожении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) командира спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) майора Игоря Демчука и его заместителя, старшего лейтенанта Сергея Зайцева, сообщило в телеграм-канале издание Readovka.
«В зоне СВО ликвидированы два высокопоставленных украинских националиста — командир группы спецназа «Омега» майор Игорь Демчук и его заместитель, старший лейтенант Сергей Зайцев», – говорится всообщении.
Отмечается, что украинские спецназовцы были активными участниками войны на Донбассе с 2014 года, называемой властями Украины «Антитеррористической операцией» (АТО).
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