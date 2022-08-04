СМИ сообщили об уничтожении испаноязычных наемников под Харьковом

Союзные силы уничтожили испаноговорящих наемников под Харьковом в селе Русская Лозовая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из боевых подразделений. По его данным, точных данных об их гражданстве пока нет.

Артиллерийский удар по наемникам нанесли в конце июля, в результате погибли порядка пяти и ранены около десяти наемников, по данным боевого подразделения – это испанцы. «Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», – пояснил источник.

Скопление наемников обнаружили благодаря средствам глубинной разведки, утверждает собеседник агентства.

В Минобороны ранее сообщали, что на Украину приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, при этом Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что в зону конфликта едут якобы 16 тысяч иностранных наемников.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.