СМИ сообщили о срочной госпитализации тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована и находится в больнице, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«[Тарасовой] не было на съемках [шоу «Ледниковый период»] сегодня, ее увезли в больницу», – сказал источник.

Тарасовой 75 лет, в январе она провела неделю в больнице в связи с плохим самочувствием. В декабре прошлого года заслуженный тренер также была госпитализирована в связи с недомоганием.

В последние годы она регулярно комментировала соревнования по фигурному катанию на «Первом канале». Тарасова входит в жюри телешоу «Ледниковый период».