СМИ сообщили о согласии Израиля на перемирие в Газе

Власти Израиля согласились на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственный источник. По данным издания, сейчас Каир ждет ответа от палестинской стороны.

Военную операцию «Рассвет» против запрещенной в России группировки «Исламский джихад» Израиль начал 5 августа. Армия нанесла удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявили особое положение. СМИ со ссылкой на палестинский минздрав сообщили о гибели 24 и ранении более 200 человек, мирные жители также погибли на севере сектора Газы.

Завтра Совбез ООН планирует провести заседание по вопросу обострившегося палестино-израильского конфликта.