СМИ сообщили о планах Эрдогана опять предложить Путину посредничество Турции по Украине

На сегодня запланированы телефонные переговоры Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина. В ходе них глава турецкого государства намерен снова предложить посредничество Анкары по переговорному процессу России и Украины, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Проведение переговоров подтвердил также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», – сообщил агентству источник.

Напомним, турецкая сторона уже выступала в качестве посредника в российско-украинских переговорах – так, последний очный раунд переговоров прошел в Стамбуле. После этого переговоры приостановились по инициативе киевских властей.

Кроме того, сообщается, что сегодня Эрдоган хочет обсудить с Путиным проект газового хаба.

12 октября Путин выступил с предложением создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу, объясняя это тем, что работать напрямую с партнерами из Европы слишком сложно. Эрдоган поддержал инициативу и предложил Фракию в качестве места для строительства газового хаба.