СМИ сообщили, что глава Херсонской области впал в кому, власти региона назвали это фейком

Несколько СМИ и популярных телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что госпитализированного накануне главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Отмечается при этом, что одна из возможных причин состояния Сальдо – отравление.

Однако замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал эти сообщения «частью информационной войны Украины против России». Сообщения о коме Сальдо он приравнял к выступлениям «на стороне врага» в информационной войне и добавил, что болезнь главы региона – это «результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние 6 месяцев».

«Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — заявил Стремоусов в своем телеграм-канале.



В аккаунте самого Сальдо его состояние связали с последствиями перенесенного коронавируса.