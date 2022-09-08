СМИ: сообщение о смерти Елизаветы – фейк

Сегодня вечером СМИ и телегарам-каналы распространили новость о смерти королевы Британии Елизаветы II, ссылаясь на твиттер британской газеты The Guardian. Эту информацию позднее опровергли – как пишет агентство RT, сообщение вылили в сеть с фейкового аккаунта газеты.

«По сети со ссылкой на The Guardian расходится информация о смерти Елизаветы II. Это фейк. Аккаунт, где сообщение было опубликовано, никакого отношения к газете не имеет», – передает RT.

Напомним, сегодня стало известно, что состояние здоровья 96-летней британской королевы ухудшилось, врачи направили ее под наблюдение. Болеет она уже на протяжении нескольких последних месяцев, из-за чего временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью, а также отменила несколько мероприятий.