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Общество 28 января 2025 02:05

СМИ сообщают о загадочном объекте в небе над Стамбулом

Пилоты самолетов уже на протяжении двух суток сообщают о неопознанном объекте у стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен. Об этом пишет DHA.

Радары самолетов предупреждают о возможной угрозе столкновения. Некоторые пилоты предположили, что причиной сигнала тревоги может служить присутствие беспилотника или морского судна.

Но проверки, проведенные службами беопасности, не выявили признаки угрозы. В настоящее время неизвестно, что послужило причиной появления сигнала тревоги.

#стамбул #Турция
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