СМИ сообщают о загадочном объекте в небе над Стамбулом

Пилоты самолетов уже на протяжении двух суток сообщают о неопознанном объекте у стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен. Об этом пишет DHA.

Радары самолетов предупреждают о возможной угрозе столкновения. Некоторые пилоты предположили, что причиной сигнала тревоги может служить присутствие беспилотника или морского судна.

Но проверки, проведенные службами беопасности, не выявили признаки угрозы. В настоящее время неизвестно, что послужило причиной появления сигнала тревоги.