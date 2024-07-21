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СМИ: Шольц смотрит телевизор, которому уже 10-ки лет
Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что у него дома стоит ламповый телевизор, который до сих пор исправен. Именно по этому устройству он смотрит разные телепередачи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild.
О «тайне» Шольца узнали на мероприятии в Дрездене, одной из главных тем которого стали электромобили и нежелание немцев покупать их. Именно там канцлер и рассказал о своем «старом ящике».
Журналисты предположили, что этот телевизор – ровесник портфеля Шольца. При этом ранее канцлер также признавался, что носит различные бумаги в своем портфеле уже 40 лет.
Однако, несмотря на солидный возраст устройства, ламповый телевизор прекрасно работает, заверил Шольц. А новые модели все равно меняются каждый год, уточнил он.
Шольц также добавил, что, когда немцам рассказывают про новые электромобили, они также думают: мол, через год все равно появится новая модель. Именно поэтому, по мнению спикера, такие машины не пользуются спросом. Тем не менее, он все равно призвал соотечественников покупать электрокары.
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