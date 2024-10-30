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СМИ: Соглашение Индии и КНР о границе на саммите БРИКС стало личной победой Путина
Встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Казани и достижение ими договоренности об урегулировании ситуации на границе между странами в Гималаях стало личной победой Президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал обозреватель гонконгской газеты South China Morning Post Ши Цзянтао, на что обратил внимание ТАСС.
«Время решает всё: сделка Китая и Индии о границе является победой для <...> Владимира Путина. Заслуга российского лидера в посредничестве между Пекином и Нью-Дели многое говорит о влиянии Москвы во всё более хаотичном мире и о том, что это может дать», — предположил колумнист.
По мнению автора SCMP, само по себе то, что «КНР и Индия наконец образумились и договорились покончить с продолжавшимися четыре года столкновениями на границе», не стало «большим сюрпризом». Но достижение соглашения накануне президентских выборов в США на проводимом РФ саммите «довольно любопытно», уверен он.
Ши Цзянтао также указал — заключению сделки могло поспособствовать то, что Владимир Путин поддерживает дружеские отношения и Си Цзиньпином, и с Нарендрой Моди.
Вместе с тем издание констатировало, что как детали соглашения Китая и Индии, так и возможные взаимные уступки сторон остались нераскрытыми, причем это является стандартным решением для подобных договоренностей.
Лидеры Китая и Индии 23 октября провели на полях саммита БРИКС в Казани первую двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Незадолго до этого стороны договорились о патрулировании вдоль линии фактического контроля, разделяющей две страны в Восточном Ладакхе. Это должно привести к разведению войск и завершению пограничного конфликта, начавшегося в 2020 году.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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