СМИ: Собчак вернулась в Россию пешком через границу с Латвией

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию, утверждает РИА Новости со ссылкой на очевидцев ее перехода через границу в Псковской области. По их словам, она прибыла в страну пешком через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией в сопровождении мужа.

Также о возвращении Собчак пишут РБК и телеграм-канал Mash.

Напомним, в конце октября в подмосковном доме Собчак провели обыск, тогда же стало известно, что ведущая уехала из России. Коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Сообщалось, что подозреваемой по делу стала и сама Собчак, однако позднее эту информацию опровергли.

В конце октября Собчак выступила с обращением к россиянам, в котором заявила, что попала в «большую беду» и назвала сообщения о своей роли в деле «Ростеха» «травлей».