СМИ: Си Цзиньпин ответил на требования Запада по России и Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин «рассерженно» отреагировал на просьбу президента Франции Эммануэля Макрона оказать давление на Россию насчет ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

Отмечается, что ранее лидеры во время переговоров в Париже поддержали призыв к «олимпийскому перемирию», но со стороны Пекина в дальнейшем не последовало никакого давления на Россию в этом вопросе.

Как пишет издание, Си Цзиньпин «решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией». Он заявил, что против вовлечения в этот кризис третьих стран с целью переложить на них ответственность и очернить репутацию. Тем самым Запад только инициирует новую холодную войну, считает председатель КНР.

Еще Си Цзиньпин добавил, что Китай не стоял у истоков кризиса на Украине и не является одной из его сторон.

Авторы материала предположили, что сердитое замечание Си Цзиньпин сделал в адрес преимущественно США. В статье написали, что Штаты считают, будто Китай не просто покупает газ и нефть у РФ, а еще и помогает в украинском конфликте.

Напомним, ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китаю, Франции и Евросоюзу надо вместе постараться прекратить боевые действия на Украине и создать условия для мирных переговоров. В свою очередь, КНР поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.