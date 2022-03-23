СМИ: Сенаторы США планируют обсудить с Минфином блокировку золотого резерва России

Четыре американских сенатора планируют обсудить с главой Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен законопроект о введении вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Центробанка на 132 млрд долларов, который был внесен в Конгресс две недели назад. Об этом передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Источник рассказал, что помощники законодателей работают над внесением изменений в закон все последние недели. По мнению некоторых сенаторов, верхняя палата Конгресса может принять проект уже на этой неделе.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам, в котором заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать антироссийские санкции.