СМИ: Семак попросил не продавать Сутормина, которым интересуется «Рубин»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил руководство клуба не продавать в это трансферное окно и продлить контракт с Алексеем Суторминым, которым интересуются «Динамо», ЦСКА и «Рубин». Об этом пишет Metaratings.

Семак считает Сутормина важным игроком для обоймы санкт-петербургского клуба и рассчитывает сохранить игрока.

Он перешел в «Зенит» в 2019 году из «Оренбурга», ненадолго заглянув и в «Рубин». За то время в составе сине-бело-голубых полузащитник провел 83 матча, в которых забил 23 гола и сделал девять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока – 3 млн евро.