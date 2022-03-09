СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ отказались от разговора с Байденом по вопросу энергопоставок

Белому дому не удалось организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, передает РИА Новости.

«Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед оба отказались говорить с Байденом», — сообщает издания со ссылкой на должностных лиц.

Газета отмечает, что на прошлой неделе принц и шейх поговорили с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

Как сообщает издание, наращивать добычу нефти ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются и придерживаются плана, который одобрен ОПЕК и группой производителей, возглавляемых РФ.

Накануне Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак, и утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В связи с этим Запад ужесточил санкции против России, согласовав самый крупный пакет ограничений в истории.