Источник: Самошников в понедельник пройдет медосмотр в «Динамо»

Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 24-летний футболист в понедельник пройдет медосмотр в московском клубе. После этого сделка будет оформлена официально. Отмечается, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Стоит отметить, что сегодня защитник не попал в заявку казанского клуба на домашний матч 7-го тура первой лиги против «КАМАЗа».

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.