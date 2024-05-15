СМИ: Самолет Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту

Самолет бывшего президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом. Все произошло в аэропорту в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) 12 мая, пишет ТАСС со ссылкой на издание Reuters.

По известным данным, Boeing 757 Трампа задел крылом другой самолет во время руления в международном аэропорту.

Ранее Boeing заплатила авиакомпании Alaska Airlines 160 млн долларов. Это была компенсация за убытки после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX, который произошел в январе. Тогда авиалайнер из-за разгерметизации экстренно сел практически сразу после вылета и потерял часть фюзеляжа.

После произошедшего с Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление (ФАУ) на время приостановило эксплуатацию лайнеров данного типа и запустила проверки, которые длились 42 дня. Причем затронули они и Boeing, и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте стало известно, что Boeing не смог пройти 33 из 89 проверок ФАУ.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.