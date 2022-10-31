The New York Times: Поддержавшие санкции страны смогли нарастить импорт из России

Несмотря на сокращение импорта из России во всем мире отдельные страны существенно увеличили закупки российских товаров с конца февраля. Сильнее всего импорт нарастили Индия, Турция и Бразилия, сообщает газета The New York Times.

Самый большой объем торговли с РФ наблюдается у Индии — плюс 430%. Общий объем торговли двух стран, включающий как импорт, так и экспорт, превысил средний показатель за пять лет на 310%, достигнув $3,3 млрд.

Далее следует Турция (плюс $6,2 млрд) и Бразилия ($939 млн). Особая роль Турции объясняется тем, что она стала основным хабом для реализации программы параллельного импорта, которая помогает России справиться с нехваткой товаров в связи со внешними ограничениями, отмечается в публикации.

Автор подчеркивает, что из-за резкого роста стоимости углеводородов среди стран, увеличивших импорт из России оказались и страны, поддержавшие санкции против Москвы – например, Нидерланды, Япония, Норвегия и Германия.