СМИ: «Рубин» согласовал личный контракт с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым

Казанский «Рубин» согласовал условия личного контракта с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым, осталось только договориться с армейцами об условиях перехода игрока. Об этом пишет издание «Чемпионат.com» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский клуб рассчитывает на аренду с правом выкупа, а ЦСКА хочет полноценно продать игрока.

В этом сезоне Кучаев вышел на поле в составе ЦСКА в 13 матчах и пока не отметился результативными действиями. Его контракт с армейцами истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.