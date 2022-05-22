СМИ: «Рубин» надеется на сохранение места в РПЛ

Игроков «Рубина» после поражения от «Уфы» в последнем туре чемпионата РПЛ (1:2) попросили остаться в Казани до решения РФС по формату чемпионата и возможному расширению. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По этому поводу команда получила выходной и затем может собраться на базе. «Рубин» занял 15-е место, предпоследнее в итоговой таблице РПЛ, которое по текущему регламенту лиги подразумевает прямой вылет команды в ФНЛ вместе с тульским «Арсеналом».

24 мая на заседании исполкома РФС обсудят предложение клубов РПЛ о моратории на вылет и варианты формата чемпионата в сезоне-2022/23 с учетом неучастия российских команд в еврокубках. По ряду данных, большинство клубов хотят сохранить нынешний состав лиги и объявить мораторий на вылет из РПЛ. На это и рассчитывают в «Рубине», играющем в высшем дивизионе отечественного футбола с 2003 года.