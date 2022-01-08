СМИ: «Рубин» может подписать Артёма Соколова из «Химок»

Полузащитник подмосковных «Химок» Артем Соколов может продолжить карьеру в казанском «Рубине», несмотря на устную договоренность о переходе в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, футболист имеет устную договоренность о трансфере в самарские «Крылья Советов», но в борьбу за 18-летнего Соколова включился «Рубин». Отмечается, что этот полузащитник нравится главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому.

В этом сезоне Соколов провел 14 матчей за «Химки», отметившись одной голевой передачей.

«Рубин» ушел на зимний перерыв в российском чемпионате на десятом месте. Казанцы завершили осенне-зимнюю часть серией из трех поражений подряд.