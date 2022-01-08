news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
8 января 2022  13:27
Артур Халилуллов

СМИ: «Рубин» может подписать Артёма Соколова из «Химок»

news_top_970_100

Полузащитник подмосковных «Химок» Артем Соколов может продолжить карьеру в казанском «Рубине», несмотря на устную договоренность о переходе в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, футболист имеет устную договоренность о трансфере в самарские «Крылья Советов», но в борьбу за 18-летнего Соколова включился «Рубин». Отмечается, что этот полузащитник нравится главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому.

В этом сезоне Соколов провел 14 матчей за «Химки», отметившись одной голевой передачей.

«Рубин» ушел на зимний перерыв в российском чемпионате на десятом месте. Казанцы завершили осенне-зимнюю часть серией из трех поражений подряд.

#Рубин #леонид слуцкий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное