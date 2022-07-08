СМИ: «Рубин» интересуется полузащитником «Ростова» Саплиновым

«Рубин» планирует подписать полузащитника «Ростова» Александра Саплинова. Прошлый сезон футболист отыграл в аренде в «Уфе». Казанский клуб рассматривает вариант с полноценным трансфером или арендой на год с приоритетным правом выкупа.

В июне этого года Саплинов был близок к переходу в московское «Торпедо», но игрок с агентом отказались от этой идеи, сославшись на мизерное игровое время в новой команде.

В прошлом сезоне Александр провел за «Уфу» 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.