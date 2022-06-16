СМИ: «Рубин» готов продать Самошникова

Казанский «Рубин» готов продать защитника Илью Самошникова этим летом. За 2-3 млн евро, пишет «Спорт Экспресс».

Дело в том, что через год - 30 июня 2023 года, у игрока, в активе которого три матча за национальную сборную России, истекает контракт, поэтому в «Рубине» хотели бы продать футболиста в это трансферное окно.

Коллеги пишут, что за Самошниковым следят два московских клуба: ЦСКА и «Динамо». На данный момент, как «СЭ» сообщили в казанском клубе, с официальным предложением по футболисту на них никто не выходил. В прошедшем сезоне 24-летний россиянин забил 1 мяч в 27 матчах за «Рубин» во всех турнирах. По данным авторитетного портала transfermarkt, трансфер Самошнмкова в данный момент составляет 3 млн. евро.