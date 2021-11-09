Татарстанские СМИ смогут выиграть до 50 тыс. рублей за публикации о волонтерах

С 25 октября по 14 декабря в Республике Татарстан впервые пройдет конкурс среди средств массовой информации, на лучшее освещение деятельности добровольческих сообществ «Добро в эфире». В нем смогут поучастовать как целые редакции СМИ, так и отдельные авторы, а также представители студенческих инфоцентров вузов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Популяризация образа добровольца и добрых дел, активного общества — все это очень важный инструмент в освещении добровольчества в целом. Поэтому в рамках новой подпрограммы, направленной на развитие добровольчества в РТ, и есть конкурс для СМИ», — отметила замминистра.

В этом году конкурс «Добро в эфире» проводится по шести номинациям. Для городских и республиканских СМИ есть категории «Лучшая публикация в интернет-изданиях», «Лучшая публикация в периодических печатных изданиях», «Лучший телесюжет» и «Лучший информационный выпуск на радио» и «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ». Для учащихся высших учебных заведений есть номинация «Лучшая работа среди студенческих печатных изданий и электронных СМИ». У журналистов остается время для того, чтобы связаться с волонтерами и создать свой материал. Кроме того, они смогут использовать те материалы, которые выходили в течение 2021 года, отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Мы впервые создали конкурс в котором будут освещены действия добровольческих сообществ в Республике Татарстан. Очень важно правильно донести до людей, кто такие волонтеры, что ими движет, а также рассказать о сути и содержании их работы» — заявил он.

Заявочная кампания на конкурс уже идет и завершится 8 декабря. Победителей объявят на церемонии награждения конкурса добровольцев «Добрый Татарстан» 20 декабря.

Призовой фонд конкурса — 300 тыс. рублей. Победители каждой номинации смогут получить до 50 тыс. рублей ценными призами.