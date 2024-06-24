СМИ: рожденный в Казани африканец осиротел после смерти матери и депортации отца

Фото: KazanFirst

Историю полуторагодовалого жителя Казани, который остался сиротой после смерти матери и решения суда о депортации его отца-африканца, опубликовал интернет портал «KazanFirst».

По данным издания, мама мальчика, Юлия Алишева, умерла от онкологии в мае текущего года. Ее гражданского мужа из Африки Иссуфе Камара, который является отцом ребенка, отправили по решению Вахитовского райсуда Казани в Нижнекамск, где он ожидает принудительной депортации на родину.

Опеку над темнокожим мальчиком и двумя дочерями девушки от первого брака передали ее бывшему мужу – отцу девочек. Согласно документам ЗАГСа, все трое детей записаны на него. Отмечается, что настоящий отец мальчика не смог современно оформить отцовство. Также Иссуфе и Юлия не успели узаконить свои отношения после развода девушки с первым мужем.

Знакомые умершей рассказали, что пара предпринимала попытки по оформлению всех необходимых документов, в том числе и продлении визы Иссуфе, но болезнь Юлии внесла свои коррективы.

«Во время беременности врачи поставили страшный диагноз – рак молочной железы. Принялись лечить только после родов, когда болезнь находилась на третьей стадии. Из-за прогрессирующей онкологии времени заниматься документами на только родившегося мальчика не хватало, поэтому в ЗАГСе автоматически вписали в качестве отца бывшего мужа Юлии», – пояснила одна из знакомых Юлии.

Адвокат Иссуфе Камара рассказала, что планирует добиться от суда отмены постановления на его принудительную депортацию и оспорить отцовство с помощью генетической экспертизы.