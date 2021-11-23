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Криминал
23 ноября 2021  12:56

СМИ: Россиянин, летевший из Египта в Самару, покончил с собой на борту самолета

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Россиянин, летевший с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, покончил с собой на борту самолета. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил источник, располагающий сведениями о случившемся. 

По данным издания, вечером 22 ноября «один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство».

Спустя 20 минут другие пассажиры и члены экипажа открыли дверь и обнаружили мужчину, не подающего признаков жизни. Бортпроводники не смогли реанимировать его.

После экстренной посадки в Каире и проведения консультаций тело погибшего было перемещено в багажный отсек, а самолет продолжил выполнять полет в Самару.

Отмечается, что официального подтверждения этой информации издание пока не получило.

 

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