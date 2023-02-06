СМИ: Россия стала четвертой в мире страной по золотовалютным резервам

Обладателем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в семнадцатый раз подряд стал Китай. Россия заняла четвертое место в списке, передает РИА Новости, ссылаясь на свои расчеты, основанные на информации центробанков государств.

Резервы Китая составили $3,31 трлн, Япония заняла вторую строчку с накоплениями в $1,27 трлн, а Швейцария — третье с активами в $924 млрд.

Россия завершила прошлый год на четвертом месте с $582 млрд, следом идет Индия , резервы которой достигают $563 млрд.

Кроме того, в десятку лидеров по объему резервов вошли Саудовская Авария, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и Германия.

Напомним, примерно половину российских валютных резервов заморозили страны Запада в ответ на проведение военной спецоперации, о начале которой 24 февраля прошлого года объявил Президент Владимир Путин.