СМИ: Россия нашла хитрое решение, позволяющее избежать дефолта от санкций Запада

Россия поступила хитро, разрешив частным предпринимателям и компаниям погашать кредиты недружественным странам в рублях в ответ на заморозку Западом более половины резервов Центробанка, передает РИА Новости со ссылкой на The Conversation.

«Москва приняла по меньшей мере изобретательное решение, которое направлено на то, чтобы косвенно получить поддержку иностранных банков», — высказывает свое мнение автор статьи.

По его словам, новые антироссийские санкции напрямую касаются тех, кто имеет кредиты в иностранных банках, при этом падение курса рубля значительно повышает вероятность массовых невыплат.

Разрешение российских властей в сложившихся обстоятельствах погашать долги за рубежом в рублях перекладывает управление национальной валютой с ЦБ на международные банки.

Обозреватель считает, что таким образом Москва убеждает их косвенно поддерживать экономику России, чтобы избежать обесценивания их кредитов.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта подписал указ, который позволяет возвращать долги России в рублях.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.